Почему среди бразильцев хейтят только Винисиуса? Посмотрите, как ведет себя капитан «Барсы»

Если спросить даже нейтральных фанатов, кого они считают самым ненавистным бразильцем в топ-футболе, ответ будет почти единогласным — Винисиус. Скандальным поведением и громкими высказываниями вингер «Реала» собрал внушительную армию недоброжелателей.

Некоторые уверены, что именно из-за своей высокомерной манеры Винисиус упустил «Золотой мяч»-2024 — хотя на поле был великолепен.

Но не менее хорош в этом сезоне другой бразилец из Ла Лиги — Рафинья. 23+12 в 33 матчах — мощные цифры для вингера. Однако и у капитана «Барселоны» хватает темных эпизодов: он исподтишка бил соперников, срывался на скамейке и даже мешал врачам «Реала» выполнять свою работу.