В топ-3 фаворитов ЛЧ изменение после жеребьевки раунда плей-офф. Уже догадались?
Впереди раунд плей-офф Лиги чемпионов! И самое время посмотреть, как изменились коэффициенты букмекеров на итогового победителя турнира.
Выделим топ-10:
1) «Ливерпуль» – 4;
2) «Арсенал» – 6;
3) «Барселона» – 6;
4) «Реал Мадрид» – 7;
5) «Бавария» – 8;
6) «Манчестер Сити» – 10;
7) «Интер» – 14;
8) «ПСЖ» – 14;
9) «Атлетико» – 18;
10) «Байер» – 25.
А что было до жеребьевки?
«Барселоны» не было в топ-5, а «Ливерпуль» и «Арсенал» сохранили позиции.
Кто выиграет?
Я не собираюсь ставить, поэтому можете смело поставить на то, что они не выиграют!