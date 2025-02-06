В топ-3 фаворитов ЛЧ изменение после жеребьевки раунда плей-офф. Уже догадались?

Впереди раунд плей-офф Лиги чемпионов! И самое время посмотреть, как изменились коэффициенты букмекеров на итогового победителя турнира.

Выделим топ-10:

1) «Ливерпуль» – 4;

2) «Арсенал» – 6;

3) «Барселона» – 6;

4) «Реал Мадрид» – 7;

5) «Бавария» – 8;

6) «Манчестер Сити» – 10;

7) «Интер» – 14;

8) «ПСЖ» – 14;

9) «Атлетико» – 18;

10) «Байер» – 25.

А что было до жеребьевки?

«Барселоны» не было в топ-5, а «Ливерпуль» и «Арсенал» сохранили позиции.

Кто выиграет?