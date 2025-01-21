«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ по версии букмекеров. Но вы не поверите, кто на втором месте 😳
Один из крупнейших футбольных порталов «433» выложил коэффициенты букмекеров на победителя Лиги чемпионов.
Фаворит ожидаемый – «Ливерпуль». А вот начиная со второго места… возникают большие вопросы.
Фанаты «немного» смущены.
💭 «Они пьяные? Как можно «Арсенал поставить на второе место?»
💭 «Ха, у «Арсенала» и «Реала» больше шансов, чем у «Барсы».
💭 «Арсенал», никогда не выигрывавший Лигу чемпионов, опередил «Баварию»? Они даже не смогли победить худшую «Баварию» последних 20 лет».
💭 «Арсенал» – ахаха».