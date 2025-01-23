Новичок «ПСЖ» Хвича Кварацхелия стал главной темой для обсуждения во время игры с «Сити», хотя даже не вышел на поле

Трансфер Хвичи Кварацхелии в «Пари Сен-Жермен» стал одной из главных тем для обсуждения во время их матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Перед игрой на «Парк де Пренс» «ПСЖ» подписал Кварацхелию из «Наполи» за 59 миллионов фунтов. Контракт 23-летнего вингера рассчитан на четыре с половиной года.

Кварацхелия не смог выйти на поле против «Манчестер Сити», поскольку клубы Лиги чемпионов могут задействовать игроков только в том случае, если их имена были заявлены в УЕФА до 3 сентября.

Но болельщики в социальных сетях активно обсуждали Хвичу, особенно когда его коллега-вингер Брэдли Барколя продемонстрировал еще одну великолепную игру за парижан. Барколя стал автором гола и результативной передачи, чем помог «ПСЖ» выиграть со счетом 4:2.

💬«Барколя лучше Кварацхелии в этом сезоне. Квара может сидеть на скамейке запасных, не понимаю, зачем «ПСЖ» его купил, и почему он решил перейти».

💬«Честно говоря, не понимаю, зачем «ПСЖ» купил Кварацхелию. Просто жадность? У вас есть Барколя, но теперь, похоже, он может уйти. Какой странный клуб».

💬«До сих пор не понимаю, что натолкнуло «ПСЖ» на мысль подписать Кварацхелию, когда у них есть Барколя, такой крутой парень».

💬«Зачем подписывать Кварацхелию, если уже есть Барколя? Просто подпишите нападающего».

💬«На мой взгляд Барколя лучше Кварацхелии. Странный ход от «ПСЖ», ведь Брэдли может стать будущей звездой Франции».

Если «ПСЖ» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов, то до 6 февраля сможет представить максимум трех новых игроков, а это значит, что Кварацхелия получит шанс выступить в Европе в этом сезоне за новый клуб.