😱 Роналду мог перейти в «Барсу» в начале карьеры. Но хотели бы этого каталонские фанаты?
А вы знали, что Роналду мог перейти в «Барселону»?
И это не слухи, а слова самого португальца.
«Я мог бы подписать контракт с «Барселоной» еще до перехода в «Манчестер Юнайтед». Когда я был в «Спортинге», «Барса» пришла ко мне с предложением. Они хотели меня, но только через год. Затем я перешел в «Манчестер Юнайтед», – признался Криштиану.
Самое интересное – как на это отреагировали фанаты «Барсы».
💭 «К счастью этого не случилось».
💭 «Для тех, кто пытается представить, как бы это было: если бы они играли вместе, то лишь один выбился бы в топы. Мы должны быть рады, что этого не произошло».
💭 «Просто представьте, что он и Месси играют вместе».
💭 «Он бы провалился в «Барсе», там преуспевают только технически одаренные футболисты».
💭 «Все было наоборот. «Барса» отказала Криштиану, потому что уже подписала контракт с Роналдиньо».
А Модрич хотел в Барсу но... куда его было брать при Хави, Иньесте еще не старых, и Бускетсе.