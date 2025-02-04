😱 Роналду мог перейти в «Барсу» в начале карьеры. Но хотели бы этого каталонские фанаты?

А вы знали, что Роналду мог перейти в «Барселону»?

И это не слухи, а слова самого португальца.

«Я мог бы подписать контракт с «Барселоной» еще до перехода в «Манчестер Юнайтед». Когда я был в «Спортинге», «Барса» пришла ко мне с предложением. Они хотели меня, но только через год. Затем я перешел в «Манчестер Юнайтед», – признался Криштиану.

Самое интересное – как на это отреагировали фанаты «Барсы».

💭 «К счастью этого не случилось».

💭 «Для тех, кто пытается представить, как бы это было: если бы они играли вместе, то лишь один выбился бы в топы. Мы должны быть рады, что этого не произошло».

💭 «Просто представьте, что он и Месси играют вместе».

💭 «Он бы провалился в «Барсе», там преуспевают только технически одаренные футболисты».

💭 «Все было наоборот. «Барса» отказала Криштиану, потому что уже подписала контракт с Роналдиньо».