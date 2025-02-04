Поттер повержен. «Челси» – «Вест Хэм», рейтинг Бельского
Ценой двух нападающих?
Филип Йоргенсен: наконец сыграл в основе. Четыре сэйва, важное спасение в начале матча с острого угла, но пожалуй просто справлялся со своей работой. Многовато выбивал слишком уж в борьбу.
Рис Джеймс: страховал все, что мог, контролировал темп движения мяча, классно забрасывал в штрафную. Снова в полном порядке. Хотя Карлос Солер разочек дал прикурить на фланге.
Ливай Колуилл: несмотря на результативную ошибку, Ливай сегодня много работал в обороне. У него больше всех отборов (5) и выигранных единоборств (13 из 16). Подвели передачи: тут всего 81% точности с 62 удачными пасами в целом.
Мойсес Кайседо: выдал столько же отборов, что и Колуилл (5 из 5, у Ливая было 7 попыток), всего ОДИН раз ошибся в передаче с 60 попыток, выиграл 7 единоборств. Очень убедительный матч в исполнении эквадорца в очередной раз.
Коул Палмер: создал больше всех голевых моментов (3), был в шаге от гола со штрафного и крайне близок еще несколько раз, а в итоге победный мяч оформил через ногу Ван-Биссаки. Еще у Коула сегодня два из двух отборов, четыре возврата и три из четырех выигранных единоборства. Приличное выступление.
Джейдон Санчо: просто был выключен из игры. Всего 10 попыток передач (8 точных), 20 касаний в целом и одна успешная обводка. Растворился, как и Джексон.
Педру Нету: забил важный мяч, выиграл половину единоборств, в которых участвовал, активно помогал команде в обороне, особенно настигая соперников в контратаках. Но в атаке мог наверное и поудачнее решения принимать, а зачастую выглядел как Мадуэке слева: бил в защитников в необязательных ситуациях.
Показатели Ливая может и хороши, но пора бы уже повзрослеть - такие детские ошибки ломают весь игровой план. По-хорошему, посидеть ему не помешало бы …было бы кем заменить.
Кайседо бесподобен.
Нони бесполезен …такой предсказуемый - только замахнулся, а защитник и вратарь уже стелятся.
Джексону бы тоже посидеть - всё хорошо с самоотдачей, но в целом не прёт …даже моментов нет.
Палмер, Кайседо, Фернандес, Нето, Кукурелья...
А на хускореде:
Нето, Палмер, Кайседо, Тосин, Кукурелья...
Вроде фамилии почти те же. Но автор просто не улавливает сути игры. Нето вышел на 60-ой минуте и перевернул игру. Игра стала вестись через правый фланг.
Оценка Джеймса завышена. Хотя если суммировать, то на двоих с Густо и будет 9.
Странно, что Густо просто не попал в рейтинг. Мы все любим Джеймса и желаем ему полностью восстановиться. Но тем не менее...
Зачем писать оправдания Колвилу и завышать ему оценку, если второй центральный защитник сыграл надёжно и неоднократно выручал команду? Челси был очень близок к тому, что результативная ошибка Колвила оказалась решающей и единственной.
Гиу кстати на хускореде в рейтинге стоит выше Джексона. Я никогда не катил на Джексона, но этот матч у него явно не пошёл.