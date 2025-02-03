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«Челси» заглох. «Лестер» Марески испытывал похожие проблемы. Как Энцо справился?

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Плохая форма? Фанаты негодуют? Давление нарастает? Энцо Мареска уже был в такой ситуации.

Это адаптированный перевод материала The Athletic. Еще больше контента по «Челси» в моем телеграм-канале Breakeven’s. Подписывайтесь!

Сегодня «Челси» принимает на «Бридже» «Вест Хэм». В этом матче тренеру «синих» необходима победа. После многообещающего старта сезона «Челси» смог набрать всего шесть очков в последних семи матчах чемпионата, потихоньку сползая вниз по турнирной таблице.

Надежды на попадание в Лигу чемпионов с четвертого или пятого места (если Англия наберет достаточно очков в рейтинге УЕФА) под угрозой. За последние шесть недель «Челси» упал со второго места на шестое.

What sources at Chelsea are already saying about their new style of play under Enzo Maresca

Но в «Лестере» Мареска был в похожей ситуации. 13 февраля «лисы» одолели «Шеффилд Уэнсдэй» и были на первом месте с 12-тиочковым отрывом в Чемпионшипе. Автоматическое возвращение в АПЛ было критически важным – особенно из-за финансовых проблем клуба. Примечательно, что к 29 марта клуб оказался третьим, проиграв четыре матча из шести и заработав всего четыре очка из возможных восемнадцати. Пара домашних побед, после чего были два поражения в гостях – гарантии закончить первыми оказались на грани исчезновения.

Мареска признается, что в текущей ситуации в «Челси» испытывает чувство дежавю: «Ситуация в «Лестере» очень похожа на ту, что у нас сейчас. Тогда в большинстве матчей мы доминировали, создавали достаточно моментов. Но внутри штрафной у нас появились проблемы. Мы пропускали в ситуациях, в которых могли обороняться лучше, мы не забивали, создавая хорошие моменты.

В «Челси» происходит нечто похожее. Даже в последнем матче против «Сити» после забитого мяча мы могли забить второй, и игра сложилась бы иначе. Для меня именно это самая большая разница в данный момент. Я понимаю, что у нас были проблемы в последних семи матчах, но мы хорошо себя показываем.

Возможно мы не можем играть качественно на протяжении 95-100 минут – порой мы играли хорошо 60, 70 или даже всего 45 минут. Мы должны показывать качественный футбол все 100 минут, это то, в чем нам следует прибавить. Поэтому важно продолжать в том же духе и постараться понять, как мы можем исправить недочеты».

Поскольку обстоятельства в двух клубах идентичны, то, как Мареска справлялся со спадом в «Лестере» может подсказать нам, как он будет работать в такой ситуации в «Челси».

Отсутствие плана Б? 

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Для начала стоит отметить, что не стоит ожидать кардинальных изменений в игровом плане. Мареска придерживается своего стиля и того, как он видит игру команды. В «Лестере» он не пытался перестроиться на игру в контратаках или выпускать двух нападающих.

При этом Энцо вряд ли согласится с заявлением, что у него нет плана Б. В «Челси» Мареска играет по схеме 4-5-1 без мяча и в 3-2-5 во время владения. Но итальянец делает надстройки, например периодически заставляет опорного полузащитника подниматься выше, чтобы команда атаковала в шесть игроков.

Мареска сердится, когда ему задают вопросы по однообразию тактического плана. Так было и в «Лестере»: «Я могу понять, когда люди говорят о плане Б. Обычно речь об игре в два нападающих, или, как мне говорил один фанат несколько недель назад, их бывший тренер – не помню кто – использовал вместо нападающего защитника как запасной план.

Но в нашем случае план Б дал нам около 15 дополнительных очков за сезон. Концепт остается таким же, но мы меняем структуру. В некоторых матчах мы используем правого защитника Рикарду Перейру рядом с Харри Уинксом, в других поднимаем его выше, чтобы мы могли атаковать линией из пяти-шести человек».

Фанаты «Челси» уже видели нечто подобное. Мало Гюсто и Марк Кукурелья в некоторых матчах поднимались заметно выше, чем классические инвертированные фуллбэки.

Как Мареска справляется с давлением?

Maresca on the crucial role our fans can play | News | Official Site | Chelsea Football Club

Но что насчет давления? Источники из «Лестера», которые пообщались с The Athletic, рассказали, что манера поведения Марески не менялась даже когда результаты были удручающими.

Он оставался близок с ассистентами, которые присоединились к нему и в «Челси»: Вилли Кабальеро, Дэнни Уокером, Мишелем Де Бернардином, Маркосом Альваресом, Хавьером Молиной Кабальеро и Роберто Витиелло. «Они всегда держались вместе». – говорит источник. – «Они были кругом доверия Марески. Он постоянно сидел с ними».

При этом нельзя сказать, что Мареска вообще не показывал эмоций. Были времена, когда Энцо особенно задевала любая критика от фанатов или негативные вопросы на пресс-конференции. Например, когда болельщики с негодованием гудели во время методичных перепасовок между защитниками во время победы над «Суонси» (3:1) в прошлом январе, Мареска воспринял это с негативом: «Я приехал в этот клуб, чтобы играть с собственными идеями. Когда мои идеи подвергнутся сомнению, я уйду. Это совершенно ясно. Никаких сомнений».

Enzo Maresca confirmed as new Chelsea head coach on a FIVE-YEAR deal after emerging as the club's No 1 choice and impressing with his 'champions mentality'... with Leicester set to pocket £10m

В течение всего сезона Энцо был прямолинеен с игроками в отношении тактической стороны футбола. Было много сессий с видео анализом, которые длились по 40 минут. Итальянец очень злился, когда видел в роликах то, что ему не нравится. Но игроки всегда ценили то, как четко он объяснял то, как должен был двигаться мяч в подобных сценариях. У команды было ощущение, что у футболистов всегда была понятная структура.

Все самые угрюмые фразы для медиа Мареска оставлял, когда у «Лестера» все было хорошо. А когда клуб испытывал проблемы, Энцо всегда сохранял позитив, уверяя, что нужно верить в процесс и все наладится. Он ведет себя также в последние недели в «Челси».

В «Лестере» итальянец всегда подходил к трибунам после матчей, даже если результаты были разочаровывающими. Он считал, что важно укреплять связь с болельщиками и не хотел прятаться. «Он никогда не пытался сбежать». – говорит источник. – «Он был храбрым в ситуациях, когда это было непросто».

Команду встретили с особой злостью после поражения «Плимуту» (0:1) в начале апреля – это опустило «Лестер» на третье место с четырьмя матчами до конца чемпионата. Мареска после этой встречи поступил необычно для себя – заперся с командой в раздевалке на час для разбора полетов.

Поздние замены стали проблемой?

Enzo Maresca: 'We work to share these moments with our fans' | News | Official Site | Chelsea Football Club

Еще один фактор, который точно раздражает фанатов «Челси», это поздние замены Марески во вторых таймах. Об этом Энцо спрашивали и в «Лестере», где он редко использовал пять замен в матчах. Привычка пропускать поздние голы, которая звучит знакомо для фанатов «Челси», стоила «лисам» 12 очков в начале марта, а неиспользование скамейки запасных рассматривалась как одна из причин.

Ответ Марески на эту теорию: «Если мы выигрываем, играем в ничью или проигрываем – потому что можно провести хороший матч и при поражении – и видим, что 11 игроков справляются хорошо, то почему мы должны делать замены? Если мы видим, что кто-то устал, то тогда сделаем замены. В этом нет никакой мистики, все просто. Если я вижу, что моя команда хорошо справляется, возникает вопрос – зачем мне делать замены?»

Enzo Maresca: 'I like the way our team is fighting' | News | Official Site | Chelsea Football Club

С момента назначения в «Челси» в июне, часть фанбазы задавалась вопросом – а достаточно ли у Марески опыта и навыков для того чтобы справиться с ожиданиями на «Стэмфорд Бридж»? У него ведь всего два полных сезона в качестве тренера.

Но Энцо уже был под серьезным давлением фанатов «Лестера» в прошлом сезоне, а в итоге вывел клуб в АПЛ с первой попытки. Три победы подряд после неудачи с «Плимутом» обеспечили «Лестеру» первое место в Чемпионшипе. «Было много людей, которые задавались вопросами по поводу Марески на разных этапах сезона, но он доказал всем, что был прав». – подводит итог источник.

Это может приободрить болельщиков «Челси» перед матчем с «Вест Хэмом». Чтобы повысить градус значимости матча, напомним, что бывший тренер «Челси» Грэм Поттер, которому так и не удалось завоевать доверие фанатов за семь месяцев в сезоне-2022/23, возвращается на «Бридж» впервые с момента его увольнения.

Сомнения только возрастут, если Мареска проиграет Поттеру.

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