«Челси» заглох. «Лестер» Марески испытывал похожие проблемы. Как Энцо справился?

Плохая форма? Фанаты негодуют? Давление нарастает? Энцо Мареска уже был в такой ситуации.

Это адаптированный перевод материала The Athletic. Еще больше контента по «Челси» в моем телеграм-канале Breakeven’s. Подписывайтесь!

Сегодня «Челси» принимает на «Бридже» «Вест Хэм». В этом матче тренеру «синих» необходима победа. После многообещающего старта сезона «Челси» смог набрать всего шесть очков в последних семи матчах чемпионата, потихоньку сползая вниз по турнирной таблице.

Надежды на попадание в Лигу чемпионов с четвертого или пятого места (если Англия наберет достаточно очков в рейтинге УЕФА) под угрозой. За последние шесть недель «Челси» упал со второго места на шестое.

Но в «Лестере» Мареска был в похожей ситуации. 13 февраля «лисы» одолели «Шеффилд Уэнсдэй» и были на первом месте с 12-тиочковым отрывом в Чемпионшипе. Автоматическое возвращение в АПЛ было критически важным – особенно из-за финансовых проблем клуба. Примечательно, что к 29 марта клуб оказался третьим, проиграв четыре матча из шести и заработав всего четыре очка из возможных восемнадцати. Пара домашних побед, после чего были два поражения в гостях – гарантии закончить первыми оказались на грани исчезновения.

Мареска признается, что в текущей ситуации в «Челси» испытывает чувство дежавю: «Ситуация в «Лестере» очень похожа на ту, что у нас сейчас. Тогда в большинстве матчей мы доминировали, создавали достаточно моментов. Но внутри штрафной у нас появились проблемы. Мы пропускали в ситуациях, в которых могли обороняться лучше, мы не забивали, создавая хорошие моменты.

В «Челси» происходит нечто похожее. Даже в последнем матче против «Сити» после забитого мяча мы могли забить второй, и игра сложилась бы иначе. Для меня именно это самая большая разница в данный момент. Я понимаю, что у нас были проблемы в последних семи матчах, но мы хорошо себя показываем.

Возможно мы не можем играть качественно на протяжении 95-100 минут – порой мы играли хорошо 60, 70 или даже всего 45 минут. Мы должны показывать качественный футбол все 100 минут, это то, в чем нам следует прибавить. Поэтому важно продолжать в том же духе и постараться понять, как мы можем исправить недочеты».

Поскольку обстоятельства в двух клубах идентичны, то, как Мареска справлялся со спадом в «Лестере» может подсказать нам, как он будет работать в такой ситуации в «Челси».

Отсутствие плана Б?

Для начала стоит отметить, что не стоит ожидать кардинальных изменений в игровом плане. Мареска придерживается своего стиля и того, как он видит игру команды. В «Лестере» он не пытался перестроиться на игру в контратаках или выпускать двух нападающих.

При этом Энцо вряд ли согласится с заявлением, что у него нет плана Б. В «Челси» Мареска играет по схеме 4-5-1 без мяча и в 3-2-5 во время владения. Но итальянец делает надстройки, например периодически заставляет опорного полузащитника подниматься выше, чтобы команда атаковала в шесть игроков.

Мареска сердится, когда ему задают вопросы по однообразию тактического плана. Так было и в «Лестере»: «Я могу понять, когда люди говорят о плане Б. Обычно речь об игре в два нападающих, или, как мне говорил один фанат несколько недель назад, их бывший тренер – не помню кто – использовал вместо нападающего защитника как запасной план.

Но в нашем случае план Б дал нам около 15 дополнительных очков за сезон. Концепт остается таким же, но мы меняем структуру. В некоторых матчах мы используем правого защитника Рикарду Перейру рядом с Харри Уинксом, в других поднимаем его выше, чтобы мы могли атаковать линией из пяти-шести человек».

Фанаты «Челси» уже видели нечто подобное. Мало Гюсто и Марк Кукурелья в некоторых матчах поднимались заметно выше, чем классические инвертированные фуллбэки.

Как Мареска справляется с давлением?

Но что насчет давления? Источники из «Лестера», которые пообщались с The Athletic, рассказали, что манера поведения Марески не менялась даже когда результаты были удручающими.

Он оставался близок с ассистентами, которые присоединились к нему и в «Челси»: Вилли Кабальеро, Дэнни Уокером, Мишелем Де Бернардином, Маркосом Альваресом, Хавьером Молиной Кабальеро и Роберто Витиелло. «Они всегда держались вместе». – говорит источник. – «Они были кругом доверия Марески. Он постоянно сидел с ними».

При этом нельзя сказать, что Мареска вообще не показывал эмоций. Были времена, когда Энцо особенно задевала любая критика от фанатов или негативные вопросы на пресс-конференции. Например, когда болельщики с негодованием гудели во время методичных перепасовок между защитниками во время победы над «Суонси» (3:1) в прошлом январе, Мареска воспринял это с негативом: «Я приехал в этот клуб, чтобы играть с собственными идеями. Когда мои идеи подвергнутся сомнению, я уйду. Это совершенно ясно. Никаких сомнений».

В течение всего сезона Энцо был прямолинеен с игроками в отношении тактической стороны футбола. Было много сессий с видео анализом, которые длились по 40 минут. Итальянец очень злился, когда видел в роликах то, что ему не нравится. Но игроки всегда ценили то, как четко он объяснял то, как должен был двигаться мяч в подобных сценариях. У команды было ощущение, что у футболистов всегда была понятная структура.

Все самые угрюмые фразы для медиа Мареска оставлял, когда у «Лестера» все было хорошо. А когда клуб испытывал проблемы, Энцо всегда сохранял позитив, уверяя, что нужно верить в процесс и все наладится. Он ведет себя также в последние недели в «Челси».

В «Лестере» итальянец всегда подходил к трибунам после матчей, даже если результаты были разочаровывающими. Он считал, что важно укреплять связь с болельщиками и не хотел прятаться. «Он никогда не пытался сбежать». – говорит источник. – «Он был храбрым в ситуациях, когда это было непросто».

Команду встретили с особой злостью после поражения «Плимуту» (0:1) в начале апреля – это опустило «Лестер» на третье место с четырьмя матчами до конца чемпионата. Мареска после этой встречи поступил необычно для себя – заперся с командой в раздевалке на час для разбора полетов.

Поздние замены стали проблемой?

Еще один фактор, который точно раздражает фанатов «Челси», это поздние замены Марески во вторых таймах. Об этом Энцо спрашивали и в «Лестере», где он редко использовал пять замен в матчах. Привычка пропускать поздние голы, которая звучит знакомо для фанатов «Челси», стоила «лисам» 12 очков в начале марта, а неиспользование скамейки запасных рассматривалась как одна из причин.

Ответ Марески на эту теорию: «Если мы выигрываем, играем в ничью или проигрываем – потому что можно провести хороший матч и при поражении – и видим, что 11 игроков справляются хорошо, то почему мы должны делать замены? Если мы видим, что кто-то устал, то тогда сделаем замены. В этом нет никакой мистики, все просто. Если я вижу, что моя команда хорошо справляется, возникает вопрос – зачем мне делать замены?»

С момента назначения в «Челси» в июне, часть фанбазы задавалась вопросом – а достаточно ли у Марески опыта и навыков для того чтобы справиться с ожиданиями на «Стэмфорд Бридж»? У него ведь всего два полных сезона в качестве тренера.

Но Энцо уже был под серьезным давлением фанатов «Лестера» в прошлом сезоне, а в итоге вывел клуб в АПЛ с первой попытки. Три победы подряд после неудачи с «Плимутом» обеспечили «Лестеру» первое место в Чемпионшипе. «Было много людей, которые задавались вопросами по поводу Марески на разных этапах сезона, но он доказал всем, что был прав». – подводит итог источник.

Это может приободрить болельщиков «Челси» перед матчем с «Вест Хэмом». Чтобы повысить градус значимости матча, напомним, что бывший тренер «Челси» Грэм Поттер, которому так и не удалось завоевать доверие фанатов за семь месяцев в сезоне-2022/23, возвращается на «Бридж» впервые с момента его увольнения.

Сомнения только возрастут, если Мареска проиграет Поттеру.