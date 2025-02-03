🎥 «Я знал, что Месси на самом деле не человек». Как менялась тепловая карта Лео в «Барселоне»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси давно вписал свое имя в историю не только «Барселоны», но и всего мирового футбола. Аргентинец в 13 лет перебрался в Испанию и покинул Ла Лигу в 2021-м, спустя двадцать с лишним лет.

За это время он выиграл огромное количество наград: стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз поднял над головой Кубок Испании и четырежды выиграл в Лиге чемпионов. И, конечно же, восемь раз брал «Золотой мяч».

Но как менялась позиция Лео Месси на поле? Теперь мы этом можем увидеть на удобном видео. В дебютные годы аргентинец тяготел к правому флангу, но со временем стал больше играть в центре.

Особенно впечатляет то, как с годами у Месси увеличивался объем работы. Он стал чаще появляться на своей половине поля и тепловая карта заметно увеличилась. Видео обрывается на 2019-м, но этого вполне хватает для очевидного вывода: с годами аргентинский форвард становился только лучше.

Вот как отреагировали на видео в комментариях:

💭«Я знал, что Месси на самом деле не человек, а шаровидная масса, перемещающаяся по полю».

💭«За 14 лет он не так уж и далеко продвинулся».

💭«Вы можете видеть, когда в сезоне-2014/15 приходит Суарес, Месси вынужденно смещается правее».

💭«Это могла бы быть тепловая карта Нойера, если ее перевернуть в другую сторону».

💭«Невероятно, сколько голов ему удалось забить, играя так далеко от ворот. Он почти не был в штрафной, если только сам не врывался туда на дриблинге».