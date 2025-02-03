🤔 Кто сейчас лучший в мире – Салах? Мбаппе? Исак? Перестаньте, настоящий гений был посмешищем еще несколько месяцев назад 😨
Усман Дембеле – это Диего Марадона и Пеле в одном лице. По крайней мере, если судить по 2025 году.
У вингера «ПСЖ» потрясающая статистика.
Но дело не только в голах.
В текущем сезоне Лиги 1 Усман отличился уже 14 раз. Что великолепно, это его универсальность: шесть голов – левой ногой, шесть голов – правой ногой, два гола – головой.
Обратите внимание, какая тенденция в игре Усмана с ноября. Кажется, февраль будет слишком крут, чтобы мы это осознали.
А давайте посмотрим календарь «ПСЖ» на февраль:
Похоже, у «Парижа» намечается большой успех. Такого Дембеле остановить пока просто некому. Но футбольная общественность активно игнорирует успехи вингера – им интереснее говорить о «Золотом мяче» Мохамеда Салаха и разогнавшемся Килиане Мбаппе. Только вот эти парни не ровня французу.
У Салаха пять голов.
А у Мбаппе – восемь.
Где справедливость?
2. Мбаппе тоже шикарную стату имел в ПСЖ. А теперь против нормальных клубов играет и мы видим результат.
3. Стата, конечно, показатель, но исключительно внутри одной лиги. У Месси в сезоне 22/23 было 32 очка на 32 матча. У Дембеле 18 очков на 18 матчей. То есть он ничуть не лучше возрастного Месси. У Мбаппе в сезоне 23/24 в ПСЖ было 34 очка на 29 матчей. То есть пока что Дембеле не дошёл до прошлогоднего Мбаппе.
Марадона и Пеле
Все бы сразу угадали:
То Усман наш Дембеле!
Показывал ли хоть один сезон целый в карьере на таком уровне в карьере - точно нет. Да, пожалуй, даже полсезона не выдавал. Против Ливерпуля/Барселоны посмотрим на него... Если в ЛЧ Брест настолько же хуже ПСЖ как в Лиге1.