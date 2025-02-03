🤔 Кто сейчас лучший в мире – Салах? Мбаппе? Исак? Перестаньте, настоящий гений был посмешищем еще несколько месяцев назад 😨

Усман Дембеле – это Диего Марадона и Пеле в одном лице. По крайней мере, если судить по 2025 году.

У вингера «ПСЖ» потрясающая статистика.

Но дело не только в голах.

В текущем сезоне Лиги 1 Усман отличился уже 14 раз. Что великолепно, это его универсальность: шесть голов – левой ногой, шесть голов – правой ногой, два гола – головой.

Обратите внимание, какая тенденция в игре Усмана с ноября. Кажется, февраль будет слишком крут, чтобы мы это осознали.

А давайте посмотрим календарь «ПСЖ» на февраль:

Похоже, у «Парижа» намечается большой успех. Такого Дембеле остановить пока просто некому. Но футбольная общественность активно игнорирует успехи вингера – им интереснее говорить о «Золотом мяче» Мохамеда Салаха и разогнавшемся Килиане Мбаппе. Только вот эти парни не ровня французу.

У Салаха пять голов.

А у Мбаппе – восемь.

Где справедливость?