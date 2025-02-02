📸 Гави увезли в больницу после жесткого столкновения головой. Он хотел продолжить матч – отговаривали всей командой

«Барселона» благодаря голу Роберта Левандовского обыграла «Алавес» в 22-м туре Ла Лиги. Еще в самом начале встречи Гави серьезно испугал одноклубников и болельщиков.

На 9‑й минуте Пабло, пытаясь добраться до мяча головой, врезался в Томаса Конечного. Столкновение выглядело болезненно.

Футболисты повалились на газон, к ним сразу выбежали врачи.

Томаса увезли на специальной машине.

Гави шел сам.

Пабло хотел продолжить матч, убеждал в своей готовности Флика.

Немец, напротив, пытался объяснить подопечному, что ему нельзя возвращаться на поле. На помощь к Хансу-Дитеру пришли Араухо и Рафинья, вместе с врачами они наконец убедили Пабло остаться вне игры.

Тренер тепло поддержал игрока.

После матча Флик обрисовал ситуацию:

«Гави хотел продолжить матч, но это решение принимает не он, а врач, это нужно уважать. Он тот футболист, который хочет играть, мы должны заботиться о нем».

Со стадиона Гави увезли в больницу, Конечны тоже отправился в госпиталь.

Сейчас с игроками все хорошо, об этом прессе доложил Жоан Лапорта:

«Гави в порядке, только что с ним разговаривал. Удар был очень сильный, но Гави хотел продолжить игру, он сказал мне об этом. Сейчас он в больнице. С ним и Конечны все в порядке. Фанаты могут не переживать».

Здоровья!

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