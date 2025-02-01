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«Барселона» продлила Педри и Гави. Вот кто может стать следующими на новые контракты

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«Барселона» в течение двух дней продлила контракты с лидерами и воспитанниками − Гави и Педри. Чуть ранее то же самое сделал Рональд Араухо.

Теперь внимание переключается на следующие приоритетные цели. Вот четыре игрока, на продлении которых «блауграна» должна сосредоточиться:

Иньиго Мартинес

Защитник сыграл важную роль в успехе «Барселоны». Контракт Мартинеса истекает в 2025 году, и клуб должен в первую очередь продлить его, чтобы сохранить стабильность в обороне.

Ламин Ямаль

Ямаль, несмотря на юный возраст, уже стал одним из лидеров клуба, а его потенциал неоспорим. Контракт с юношей истекает в 2026 году, и «Барселона» должна действовать быстро, чтобы обеспечить его долгосрочное будущее и предотвратить появление потенциальных покупателей.

Войчех Шченсны

Игру Шченсны нельзя назвать топовой, но при этом он довольно качественно заменил травмированного Марка-Андре тер Стегена. Поляк заслужил доверие штаба и может остаться в клубе еще на сезон.

Роберт Левандовски

Несмотря на возраст, Левандовски продолжает бросать вызов цифрам в паспорте, демонстрируя в составе «Барселоны» исключительную результативность. Продление контракта на один год стало бы достойной наградой за его выдающийся вклад.

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logoВойчех Шченсны
logoИньиго Мартинес
logoРоберт Левандовски
logoЛамин Ямаль