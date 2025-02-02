🎥 Йоро дважды неудачно сыграл – «МЮ» пропустил. «Юнайтед» влетел дома «Кристал Пэлас»
В последние годы «Кристал Пэлас» стал страшным сном для «Манчестер Юнайтед». В первом круге команды сыграли по нулям, а в прошлом сезоне «манкунианцы» проиграли дважды − 0:4 и 0:1. Сегодня проиграли на «Олд Траффорд» еще с большим счетом − 0:2.
Гол случился после плохой игры новичка Лени Йоро, который плохо сыграл в воздухе, и удачи: француз проиграл борьбу Эберечи Эзе, тот попал в перекладину, мяч отскочил в поле и его добил Матета.
Второй мяч тоже случился не без участия француза. Он прозевал забег за спину защитника Даниэля Муньоса, а затем решил не возвращаться на полной скорости назад: сообщал боковому, что был офсайд.
Офсайда не было, а Жан-Филипп Матета оформил дубль.
Пожалуй, главная катастрофа для «Юнайтед» случилась чуть раньше, когда на ровном месте Лисандро Мартинес неудачно поставил ногу и травмировал колено. Скорее всего, это разрыв крестообразной связки и игрок не скоро вернется на поле.
Здоровья Лисандро ! И скорейшего возвращения
Личе здоровья. Маге научиться не разрывать линию офсайда и не давать глубину для атак соперника. Который раз уже косячит.
Эпизод со вторым голом, показывает, как плохо читает игру Магуайер, 4-6 метров бежит к в сторону ворот не создавая линию офсайда.
Растяжение задней части голени - 30 дней
Ну и коронная:
Травма колена - 106 + 55 + xxx дней сейчас.
Одна травма колена, которую уже в третий раз заимел Лисандро, это вполне себе заявка на трансфер.