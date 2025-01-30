Рейтинг футболистов «Барселоны» за матч против «Аталанты» 2:2

Поляки подвели.

Рафинья хотел победить больше других. Либо бразилец в лиге чемпионов трансформируется в лучшего футболиста мира, ведь что ни матч в главном евротурнире, то перфоманс. Сегодня очередные результативные действия в виде двух ассистов.

Ламин Ямаль разошелся не на шутку. В матче против «Аталанты» он тестировал возможность обыгрывать команды в одиночку, пока не совсем удачно, но движение очень хорошее. Не хватает точных завершающих ударов.

Очень понравилась игра Гави . Испанец ростом 1,73 метра выиграл три воздушных дуэли из четырех, был максимально активен в прессинге и невероятно круто укрощал мяч даже в самых сложных ситуациях.

Если бы не дурацкое движение с поднятой вверх рукой во время любого намека на офсайд, Рональд Араухо сегодня мог бы стать и вовсе лучшим игроком матча. Еще и гол забил, жаль, что этого не хватило для победы.

Роберт Левандовски выдал прекрасный предголевой пас в момент первого гола, но все остальное – это ужас. А ведь ему была предоставлена отличная возможность улучшить свою статистику в исторической гонке бомбардиров лиги чемпионов

Трудно описать игру Войчеха Шченсны . Вратарь сделал два отличных сэйва в первом тайме, но остальные действия немного пугали. Не ощущается той уверенность о которой регулярно говорит Ханси Флик .

Команде не хватило осмысленной мотивации для победы в этой игре. Была заметна разобщенность в действиях игроков. Поэтому сложно сказать, что кто-то сильно провалился, но многие явно не дотянули до своего привычного уровня.

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