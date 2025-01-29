🤧 На воротах «Арсенала» Нето никого – посмотрите, как играет голкипер второго фаворита ЛЧ 😩

Помните недавний расклад букмекеров по фаворитам Лиги чемпионов? Мы уже посмеялись.

В последнем туре «Арсенал» гостит у «Жироны» и, как это чаще всего происходит, не без приключений.

«Канониры» привезли уже на 28-й минуте. Так испанцы покарали англичан за смелость Нето.

Португалец хотел сыграть на опережение, но не успел.

Что же делать? «Попытаюсь красиво удалиться», – вероятные мысли вратаря.

Но не переживайте. Нет пытался отличиться уже на второй минуте. Это был лишь вопрос времени.

Ну за что?