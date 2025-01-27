🤯 +27 – это не температура, а баланс пенальти мадридского «Реала» за последние четыре сезона Ла Лиги. Ни у кого нет даже +10... 😵‍💫

Дело Негрейры – кошмарный удар по репутации «Барселоны», но еще это очень удобный способ отвлечь любителей футбола от разговоров о постоянных судейских ошибках в матчах мадридского «Реала». Для кого? Догадаться нетрудно.

Конечно, это не прямое доказательство «грязных игр» королевского клуба, но статистика уж больно подозрительная. Смотрите сами: за последние четыре сезона Ла Лиги баланс пенальти «Реала» +27. Нет ни одного клуба, который может похвастаться хотя бы +10.

Как так?