🤯 +27 – это не температура, а баланс пенальти мадридского «Реала» за последние четыре сезона Ла Лиги. Ни у кого нет даже +10... 😵💫
Дело Негрейры – кошмарный удар по репутации «Барселоны», но еще это очень удобный способ отвлечь любителей футбола от разговоров о постоянных судейских ошибках в матчах мадридского «Реала». Для кого? Догадаться нетрудно.
Конечно, это не прямое доказательство «грязных игр» королевского клуба, но статистика уж больно подозрительная. Смотрите сами: за последние четыре сезона Ла Лиги баланс пенальти «Реала» +27. Нет ни одного клуба, который может похвастаться хотя бы +10.
Как так?
Или так, всем мадридом дружно признаете автора неадекватом?
2 раньше руки считали иначе, но опорную руку считать за игру рукой -многовато хотеть. Вот непоказанная жёлтая Хедире за такую реакцию - действительно ошибка.
3 Очевидный нырок, ему часто за такое дают пенки, но это просто курам на смех - мяч под контроль не взял, позицию не выиграл, вместо плеча подсунул спину.
Что же касается "по факту" - терпеть не могу переводить стрелки, но здесь, пардон, не удержусь. Знаете, я хорошо помню времена МСН, когда кулес на спортсе уверяли, что большое количество пенальти, заработанных командой - это свидетельство отличного дриблинга, техники атакующих игроков, их неудержимости и т.д. Вы же понимаете, да, к чему я? Это другое?)
P.s. Опять же, провокации ради автор ещё и для превью в ленте выбрал, пожалуй, самый бесспорный пенальти, заработанный Мадридом за последние годы. Да, тот самый, на Эндрике. Но ведь находятся сверхразумы, которые даже этот эпизод считают левой покупкой Переса)
В Класико "Реал" выиграл на "Камп Ноу" со счетом 3:1, а переломным моментом игры стал пенальти, назначенный арбитром Хуаном Мартинесом Мунуэрой на 63-й минуте поединка. При счете 1:1 Мунуэра увидел, что Лангле тянет за футболку Серхио Рамоса, и после недолгой пробежки к монитору назначил пенальти в ворота хозяев. Бывший арбитр, а ныне главный эксперт испанского издания Marca по вопросам судейства Андухар Оливер прокомментировал этот эпизод следующим образом: "Такое рефери не свистят. Иначе в каждой игре назначалось бы по 40 пенальти". Твиттер "Бетиса" опубликовал негодующий пост с двумя фотографиями: первая из них демонстрирует вышеописанный эпизод из Эль Класико (пенальти назначен), вторая – точно такую же ситуацию, когда футболиста "Бетиса" прихватили за футболку (пенальти не назначен). Масла в и так уже разгоревшийся огонь подлила Deportes Cuatro, выложившая переговоры Мартинеса Мунуэры со своим лайнсменом. Последний категоричен: "Нарушение было, но со стороны Рамоса – сначала он схватил Лангле. Пенальти не было!" Cadena SER публикует информацию о том, что перед назначением пенальти Серхио Рамос дважды или трижды фолил против Лангле, но главный арбитр проигнорировал сигналы линейного.
В итоге "Реал" с помощью судей обошел "Барселону" и стал чемпионом. Это другое или как?