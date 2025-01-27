ТОП-10 клубов АПЛ с самым «пивным» окружением вокруг стадиона. Считаем пабы рядом

Английская футбольная культура неразрывно связана с пабами, где болельщики собираются перед матчами, чтобы пообщаться и настроиться на игру. У всех 20 стадионов Премьер-лиги есть хотя бы один паб в радиусе 800 метров (0,5 мили), но их количество сильно различается.

Меньше всего пабов вокруг стадиона у «Манчестер Сити» — всего два. Похожая ситуация у «Брайтона», «Саутгемптона», «Фулхэма» и «Брентфорда», где их число не превышает семи.

«Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Лестер» находятся в середине списка: например, ближайший паб к «Вилла Парк» всего в 160 метрах от стадиона.

Среди лондонских клубов «Тоттенхэм» лидирует вне топ-5, окруженный 20 пабами. В топ-10 входят и клубы Мерсисайда: «Эвертон» и «Ливерпуль», отражая богатую футбольную культуру региона.

Топ-5 открывают «Челси» (27 пабов), «Ипсвич Таун» (29) и «Арсенал» (33). На втором месте неожиданно оказались «Вулверхэмптон» — вокруг стадиона «Молинью» расположено целых 50 пабов.

Абсолютным лидером стал «Ньюкасл Юнайтед»: в радиусе 1,6 километра (1 миля) от «Сент-Джеймс Парк» находится невероятные 174 паба! Этот показатель подчеркивает уникальную связь города с футболом и его фанатской культурой.