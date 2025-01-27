Две желтые и удаление во время замены – это как? Драма в Серии А
Матч против «Лацио» стал для Ясина Адли настоящим испытанием. Французский полузащитник помог «Фиорентине» одержать важную победу (2:1), отметившись великолепным голом. Однако вечер для Адли завершился на минорной ноте.
На 63-й минуте главный тренер заменил его на Пьетро Комуццо, чтобы добавить свежести в центр поля.
Адли получил первую желтую за затяжку времени – слишком долго покидал поле. А затем — вторую – уже находясь за пределами поля, за излишне эмоциональную реакцию на замену. Красная. Удаление с поля.
Герой и антигерой встречи за один вечер.
Удаление было не за эмоциональную реакцию, а за пинок мяча в сторону трибун, не спортивное поведение, о чем резервный сообщил по радио главному.