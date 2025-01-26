😱 Вы не поверите, кто может избавить «Юнайтед» от Каземиро

Все знают: «Манчестер Юнайтед» нужно избавиться от Каземиро. И шанс есть.

Очень богатый бразилец может покинуть клуб в ближайшие дни. Знаете, кто готов выручить «манкунианцев»? Оле-Гуннар Сульшер!

Норвежец попросил руководство «Бешикташа» подписать бразильца до закрытия трансферного окна.

Diario AS пишет, что этот трансфер поможет турецкому клубу заменить Али Эль-Мусрати в опорной зоне.

Формат и сумма потенциального трансфера не уточняются.

Отпускаем?