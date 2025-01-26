🤡 Майкл Оливер, подвинься, у нас тут женский футбол! Такой дичи вы давно не видели 😮💨
Уже два дня соцсети сокрушаются из-за очередного судейского привоза Майкла Оливера.
Оказалось, что «Арсенал» атакуют по всем фронтам: женская команда получила еще более мощный удар со спины.
В лондонском дерби у девушек из «Арсенала» случилось удаление и пенальти за этот👇 эпизод. Который вообще не был нарушение правил.
Пенальти и желтая карточка за нарушение правил, мгновенно превратившаяся в красную за оскорбление арбитра.
И «Челси» победил.
Руска языка осень сложна.