🫸 🤡 Майкл Оливер, подвинься, у нас тут женский футбол! Такой дичи вы давно не видели 😮‍💨

Уже два дня соцсети сокрушаются из-за очередного судейского привоза Майкла Оливера.

Оказалось, что «Арсенал» атакуют по всем фронтам: женская команда получила еще более мощный удар со спины.

В лондонском дерби у девушек из «Арсенала» случилось удаление и пенальти за этот👇 эпизод. Который вообще не был нарушение правил.

Пенальти и желтая карточка за нарушение правил, мгновенно превратившаяся в красную за оскорбление арбитра.

И «Челси» победил.