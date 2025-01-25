😤 Если даже после ЭТОГО Майкла Оливера не выгонят из АПЛ, то лигу можно просто закрывать ⚰️
Все мы знаем, что хуже судей в АПЛ только…
Матч «Вулверхэмптона» и «Арсенала» – заунывное зрелище. Но на 43-й минуте великий арбитр Майкл Оливер решил разнообразить это недоразумение.
Взял и удалил Майлза Льюиса-Скелли (за «Арсенал» играет»).
Как вам такое решение?
Даю 100ку в этом или следующем туре будет такой же момент и там будет или ЖК или вообще без карточки.
Помним, ненавидим...
Никто не давал вторую желтую за вынос мяча, спустя пол секунды после свистка и никогда не даст, кроме Оливера игроку Арсенала;
Никто не даст за подобный фол красную, кроме Оливера игроку Арсенала.
Если среди 8 красных, которые он нам показывал, есть хоть одна чистая, я буду в шоке..
https://ibb.co/vZ4FvVY
Красную конечно тут странно показывать … желтая точно есть , но заголовок статьи и как видимо и автор … бредовый