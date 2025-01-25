😤 Если даже после ЭТОГО Майкла Оливера не выгонят из АПЛ, то лигу можно просто закрывать ⚰️

Все мы знаем, что хуже судей в АПЛ только…

Матч «Вулверхэмптона» и «Арсенала» – заунывное зрелище. Но на 43-й минуте великий арбитр Майкл Оливер решил разнообразить это недоразумение.

Взял и удалил Майлза Льюиса-Скелли (за «Арсенал» играет»).

Как вам такое решение?