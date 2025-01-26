🫣 Ширер считает, что в АПЛ только три форварда мирового класса

Легендарный нападающий Алан Ширер считает, что в АПЛ лишь три форварда топ-класса.

К таким размышлениям экс-форвард «Ньюкасла» пришел после вчерашней победы его бывшей команды в матче с «Саутгемптоном».

«Поговорим о Александере Исаке? Да, почему бы и нет! Еще одно великолепное выступление. Все видно в его игре – он очень умен.

В момент гола он был в офсайде, но просто посмотрите за его движением – как он попал в ту позицию, где мог получить пас. И это уже не офсайд.

Ранее он вынудил защитника атаковать его. Заставил это сделать и, без сомнения, получил заслуженную возможность пробить пенальти.

Я думаю, что сейчас в Премьер-лиге есть три форварда мирового класса – Холанд, Салах, Исак», - заявил Ширер.