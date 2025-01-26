Вы думали, Лэмпард кончился? Разрывает в Чемпионшипе с бывшим клубом Дьокереша!

Фрэнк Лэмпард был великим игроком, но пока его тренерская карьера оставляет желать лучшего. Он начал ее в 2017-м, оставшись в «Челси» на позиции коуча академии. После были «Дерби», ранний заход в родной «синий» клуб, а затем «Эвертон». Везде Лэмпс если не провалился, то не вывел команды на новый уровень.

После увольнения из «Эвертона» Лэмпард некоторое время был без работы, пока его вновь не позвали в «Челси»: «синие» посреди сезона расстались с Грэмом Поттером и им нужен был временный вариант до лета. После Фрэнк просидел без футбола больше года, пока его не позвали в клуб Чемпионшипа «Ковентри». Здесь два года назад лучшим бомбардиром был Виктор Дьокереш, разрывающий сейчас португальскую лигу и ЛЧ.

Команда на момент прихода Лэмпарда шла на 17-м месте – рядом с зоной вылета. И кажется, что легенда «Челси» как минимум нормализовал ситуацию. Сейчас клуб поднялся до 12-й строки, а в 12-ти турах набрал 22 очка (после 17-ти было всего 16 баллов), а в последних трех матчах победил трижды − «Бристоль», «Блэкберн» и «Уотфорд».

Попутно команда Лэмпарда разнесла «Плимут» другой легенды, но уже «МЮ», Уэйна Руни − 4:0. Причем все мячи забили еще в первом тайме.

Пока нельзя сказать, что из Лэмпса получится хороший тренер, но по крайней мере с пожарной функцией он точно справляется. Контракт с «Ковентри» заключили до 2027 года.