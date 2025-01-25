😏 Бонифасе – не только Виктор, но и ушлый жук: оформил имущество на мать и почти женился без брачного договора. Почему почти?

Виктора Бонифасе знаете?

24-летний нападающий «Байера» на слуху уже второй год. Но если раньше дело было в его результативности и ярких празднованиях голов, то теперь есть и другой повод.

Оказалось, что Виктор – не по годам смекалистый парень. Целых четыре года он встречался с норвежкой Рикке Эрмине, после чего сдался и женился согласился жениться. Но вот у девушки был странный запрос – никакого брачного договора. Не менее странной была спокойная реакция Бонифасе.

Оказалось, что беспокоиться не о чем – Виктор не владеет никаким имуществом. А вот Рикке узнала об этом только во время оформления документов о заключении брака. Проще говоря: развод не принесет ей никакого финансового благополучия.

Что тогда делать? А ничего. Свадьбу отменили и Эрмине сразу бросила игрока.

Ранее Виктор назвал фейковыми слухи о расставании с Рикке, но лишь в тот момент, когда появилась информация о его отказе от брака без договора. Слухи об уходе Эрмине он проигнорировал.

Думайте.