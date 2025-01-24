🎥 Экс-футболист «Челси» назвал «Ливерпуль» скучной командой. Возмутился даже соведущий

Экс-защитник «Челси» и радиоведущий talkSPORT Джейсон Канди внезапно пошел в атаку на «Ливерпуль». Мерсисайдцы лидируют в АПЛ и Лиге чемпионов, но англичанин не впечатлен игровым стилем и считает его скучным.

«Боже мой, как же скучно на них смотреть, − заявил Канди. − Сижу и смотрю, как они играю, а они только пасуют, пасуют, пасуют».

Ему ответил Джейми О'Хара: «Они на вершине лиги, приятель, они квалифицировались в плей-офф ЛЧ, они добились своего, они эффективны».

Канди возразил: «Если ты говоришь со мной о результатах, о том, как добиться результата, о лучшей команде, то я не буду спорить. Я говорю о том, что считаю их просто скучными».

О'Хара вздохнул: «Серьезно, что какие у тебя проблемы с «Ливерпулем»? Они настоящая футбольная команда, занимают первое место в таблице, играют в Лиге чемпионов, что еще нужно? Их интересно смотреть».

Экс-защитник «Челси» парировал: «Но ты же болельщик «Тоттенхэма»! Это говорит о том, что ты не видел зрелищного футбола. Я бы хотел, чтобы болельщики «Ливерпуля» позвонили мне и сказали, что сейчас они лучше, чем при Клоппе. На них скучно смотреть».