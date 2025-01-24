По требованию Клоппа «Ливерпуль» менял на «Энфилде» цвет сетки ворот. Вот для чего это было нужно

Юрген Клопп оставил в «Ливерпуле» очень много наследия. Большая часть проявляется в командной игре, но было и то, что среднестатистический болельщик мог не заметить.

С 60-х по 1994-й «Ливерпуль» чтил клубные цвета и использовал на «Энфилде» красную сетку. Потом группа игроков пожаловалась, что на фоне Коп ворота практически не видны. Тогда их заменили на белые, но перед сезоном-2012/13 в команде появился еще один чтитель традиций: Брендан Роджерс приказал вернуть исторический цвет.

Куратор клубного музея «Ливерпуля» Стивен Доун рассказывал, как в первый же день во время экскурсии по стадиону тренер поддался ностальгии, когда смотрел в сторону ворот.

Красный цвет пробыл некоторое время, пока в сентябре 2016 года зоркие болельщики на матче против «Лестера» заметили, что сетки «Энфилда» вновь стали классическими белыми. И это не было совпадением.

Юрген Клопп и его помощники попросили работников стадиона сделать их как на многих стадионах мира, то есть белыми. Мотивация у них была простая − белая сетка более заметна для периферийного зрения игроков.