Пьяный фанат в Турине избил охранников, чтобы пробраться на матч «Юве» с «Брюгге». Но они играли в Бельгии...

«Ювентус» в седьмом туре ЛЧ сыграл с «Брюгге» вничью 0:0.

Матч своей команды с «Брюгге» очень сильно хотел увидеть вживую немецкий турист. Он был так сильно пьян, что пытался пробраться на клубный стадион «Юве».

Проблема в том, что матч проходил не в Турине, а в Бельгии…

Остановить болельщика пытались охранники, но им не помогли даже электрошокеры. Турист избил двух охранников, только благодаря подмоге его удалось задержать.

Впрочем, фанат мало что потерял. В створ ворот за весь матч был нанесен лишь один удар на обе команды. На 85-й минуте матча!

«Ювентус» выиграл лишь один из шести последних матчей. Начиная с 29 декабря туринцы обменялись победами с «Миланом» и сыграли вничью с «Фиорентиной», «Торино» и «Аталантой». За 30 матчей при новом тренере у «Ювентуса» 16 ничьих.

В то же время у него лишь два поражения. 25 января «бьянконери» сыграют в гостях у лидирующего в Серии А «Наполи».