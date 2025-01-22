Самый скучный матч ЛЧ за 12 лет – «Ювентус» и «Брюгге» не могли пробить по воротам 85 минут

«Ювентус» в седьмом туре ЛЧ сыграл с «Брюгге» вничью 0:0. Матч получился кошмарно скучным.

В створ ворот за весь матч был нанесен лишь один удар на обе команды. На 85-й минуте матча!

Последний раз такое было в ЛЧ 23 октября 2012 года в матче «Лилля» против «Баварии», тогда мюнхенцы победили 1:0.

«Ювентус» выиграл лишь один из шести последних матчей. Начиная с 29 декабря туринцы обменялись победами с «Миланом» и сыграли вничью с «Фиорентиной», «Торино» и «Аталантой». За 30 матчей при новом тренере у «Ювентуса» 16 ничьих.

В то же время у него лишь два поражения. 25 января «бьянконери» сыграют в гостях у лидирующего в Серии А «Наполи».