Вот это день Араухо: продлил контракт с «Барселоной» и сразу сделал предложение

Сага с контрактом Рональда Араухо подошла к счастливому завершению. Уругвайский защитник, несмотря на слухи о возможном уходе в «Ювентус», все же продлил соглашение с «Барселоной».

На этом хорошие новости не закончились. В этот же день Араухо сделал своей девушке предложение, показав, что это был день больших решений — и на поле, и в личной жизни.