«Я влюбилась с первого взгляда. Не знала, что он футболист». Не все в социальных сетях поверили признаниям жены Эндрика

Любимица болельщиков «Мадрида» Габриэле Миранда рассказала, как познакомилась со своим мужем — Эндриком.

«Когда я впервые увидела Эндрика, я не знала, что он футболист. Он просто сидел в торговом центре. Я посмотрела на него и подумала: «Какой чудесный парень! ! У него соблазнительная внешность и, кажется, приятный характер». Я сразу поняла, что он — мужчина всей моей жизни, мое будущее. Я влюбилась с первого взгляда, а потому уже узнала, что он игрок «Палмейрас», — призналась девушка.

В социальных сетях некоторые высмеяли признания Габриэле:

💬«Парню надо было бежать от такой».

💬«Вы меня извините, но эта цитата так и кричит: «Охотница за деньгами!».

💬«Зато она обеспечена на всю жизнь».

💬«Эндрику нужна мама, как у Ашрафа Хакими, пока еще не поздно».

💬«Ну конечно, ничего она не знала о нем…».

После переезда в Мадрид Габриэле продолжает активно поддерживать своего мужа, не пропуская матчей «Реала» , даже если Эндрик и остается на скамейке запасных.

Пара поженилась 16 сентября 2024 года, Эндрику тогда исполнилось 18 лет, а Габриэле было 23.