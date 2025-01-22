«Моя покойная жена бы сошла с ума, если бы была жива». Фергюсон потратил 650 тысяч на две покупки

В последнее десятилетие легендарный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон активно участвует в скачках. У него целых 32 скаковые лошади, а также конный завод в Хемел-Хемпстеде. Это хобби ему обходится довольно дорого.

«Мы купили двух лошадей: одну из Ирландии и вторую из Франции. Джон Хейлз – человек, у которого есть все контакты. Мы зависим от Джона и купили несколько очень хороших лошадей по его рекомендации».

«Сейчас они не стоят дешево, − добавил Фергюсон. − Мы заплатили 450 тысяч фунтов за французскую лошадь и 200 тысяч фунтов за ирландскую. Это 650 тысяч, и мне пришлось выписать довольно большой чек. Один из моих сыновей сказал: «Что ты делаешь?»

«Моя покойная жена, будь она жива, сошла бы с ума, если бы знала, о какой сумме идет речь! Должен сказать, что в то время, когда я начинал, это было для меня большой разрядкой».

«Я никогда не даю указаний тренерам или жокеям. Я никогда не вмешиваюсь в работу тренера. Я никогда не позволял никому вмешиваться, когда сам был тренером, так почему я должен вмешиваться в работу людей, которые лучше разбираются в скачках?»

Хорошо, что сэр Алекс не увлекается ретро-автомобилями. Это хобби высосало бы из бюджета еще больше денег.