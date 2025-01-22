У Карима Бензема новый роман: актриса утешила француза после расставания с матерью его четвёртого ребенка

Похоже, что у Карима Бензема новый роман. Звездный футболист недолго горевал после разрыва с Джордан Озуной.

37-летнего Карима связывают с 32-летней алжирско-французской актрисой Линой Кудри.

Девушка была замечена на матче «Аль-Иттихада» на прошлой неделе, она постила в своих социальных сетях кадры со стадиона.

После пару видели вместе в Саудовской Аравии.

А также неоднократно отмечали их активность в социальных сетях друг друга.

Лина Кудри получила известность в 2017 году, когда снялась в картине режиссёра Софии Джамы «Благословлённые» и получила приз за лучшую женскую роль в программе «Горизонты» на Венецианском кинофестивале 2017 года.

Напомним, что у Карима есть четверо детей от трех разных женщин. В союзе с Хлои де Лоне родились Мелия (9) и Нури (4).

У бывшей звезды «Реала» также есть 5-летний сын Ибрагим от Коры Готье.

В 2023-м году Карим стал отцом в четвертый раз — его подруга Джордан Озуна родила сына.