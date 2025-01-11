Еще одно расставание в футболе – девушка Бензема отписалась от Карима: пара вместе с 2022-го, она приняла ислам ради футболиста

Джордан Осуна отписалась от Карима Бензема в социальных сетях, подогрев слухи о том, что их роман подошел к концу.

Позапрошлым летом появились фотографии, где он отдыхает вместе с Джордан, а позже появился вместе с ней на церемонии вручения «Золотого мяча».

Джордан родилась в 1990-м: она младше Бензема на три года. Работала в Hooters – это известная сеть американских ресторанов, в которой официантки обслуживают клиентов в полуобнаженном виде. Сейчас занимается модельным бизнесом и сотрудничает с самыми влиятельными мировыми агентствами.

Пара публично заявила о своих отношениях летом 2022 года. Осуна также приняла ислам.

В интервью девушка рассказала о своей духовной трансформации: «Я приняла ислам в мечети Мадрида. Это был очень эмоциональный опыт. Я плакала как ребенок. Я много изучала религию, и все, что я читала, трогало меня. Во время Рамадана я читала Коран, что довело меня до слез. Это прекрасная вера».