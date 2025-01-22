«УЕФА всегда помогает «Барселоне»: Ямаля разносят за нырок в матче с «Бенфикой»
«Барселона» победила «Бенфику» (5:4), уступая 1:3 и 2:4 по ходу матча.
«Барселона» впервые выиграла матч Лиги чемпионов, уступая в счете в два гола. Также «Барса» стала вторым в истории турнира клубом, выигравшим матч с четырьмя пропущенными мячами.
После игры критику от болельщиков получил Ламин Ямаль. Фанаты уверены, что молодой игрок симулировал в моменте с пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.
«Я покончил с футболом, чувак… УЕФА всегда помогает «Барсе». К черту УЕФА. Это не футбол…»
«Ямаль — отвратительный дайвер, он делал это много раз, крайне неприятный игрок».
«Никто:
Ламин Ямаль каждые три минуты:
«Прекрасный нырок от Ямаля».
«Ямаль, когда касается мяча в штрафной:
Он потянул его вниз вправо за футболку с одновременным давлением на плечо
На скользком поле под ливнем — этого достаточно чтобы игрок потерял равновесие
А если факт этого есть, а он был, смысл равновесие удерживать стараться?!
По крайней мере симуляции не было
Игрок Бенфики допустил ошибку
Намеренное давление
При таких погодных условиях — этого достаточно
Если вы играли в футбол, а я играл — я знаю о чем говорю
Это помеха в атаке….
Люди, ау, это развесные фол в таком эпизоде????