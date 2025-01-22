«УЕФА всегда помогает «Барселоне»: Ямаля разносят за нырок в матче с «Бенфикой»

«Барселона» победила «Бенфику» (5:4), уступая 1:3 и 2:4 по ходу матча.

«Барселона» впервые выиграла матч Лиги чемпионов, уступая в счете в два гола. Также «Барса» стала вторым в истории турнира клубом, выигравшим матч с четырьмя пропущенными мячами.

После игры критику от болельщиков получил Ламин Ямаль. Фанаты уверены, что молодой игрок симулировал в моменте с пенальти, который реализовал Роберт Левандовски.

«Я покончил с футболом, чувак… УЕФА всегда помогает «Барсе». К черту УЕФА. Это не футбол…»

«Ямаль — отвратительный дайвер, он делал это много раз, крайне неприятный игрок».

«Никто:

Ламин Ямаль каждые три минуты:

«Прекрасный нырок от Ямаля».

«Ямаль, когда касается мяча в штрафной: