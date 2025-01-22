Самый курьезный гол в истории ЛЧ? Рафинья забил головой из-за штрафной

Матч между «Барселоной» и «Бенфикой» (5:4) оказался настоящим футбольным безумием. В первом тайме игрок португальского клуба Вангелис Павлидис оформил хет-трик, а после перерыва каталонцы устроили невероятный камбэк, отыгравшись с 2:4 до победных 5:4.

Но больше всего внимания привлек гол Рафиньи, который стал одним из самых странных в истории турнира.

Бразилец забил головой... из-за пределов штрафной! Все произошло после того, как голкипер Анатолий Трубин выбивал мяч, но Рафинья подстроился и невероятно точно отправил его в ворота. Инстинкты настоящего нападающего!