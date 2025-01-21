Минута ностальгии для фанов «Арсенала»: Венгер, Анри и Бергкамп снова вместе — встретились на мероприятии в Лондоне

Легенды «Арсенала» Арсен Венгер, Тьерри Анри и Деннис Бергкамп встретились в Лондоне в воскресенье, 19 января.

Минутка сильной ностальгии для фанатов «Арсенала».

Там также были Иан Райт и Мартин Киоун!

Бывшие игроки и тренер «канониров» присутствовали на мероприятии Ассоциации футбольных журналистов — организации, представляющей интересы английских футбольных журналистов и корреспондентов.

Бергкамп был главной фигурой вечера, получив награду FWA Tribute Award 2025 за свой вклад в английский футбол. Фактически, весь вечер был посвящен ему и его невероятной карьере.

Бергкамп выступал за «Арсенал» с 1995 по 2006 год, сыграв 422 матча и забив более 200 голов.