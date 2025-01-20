🚨 Неожиданная информация по Маркусу Рэшфорду

Новый слух о Маркусе Рэшфорде.

Daily Mail пишет, что у Рэшфорда нет конфликтов с Рубеном Аморимом.

Более того, по информации издания, нападающий намерен остаться в «Манчестер Юнайтед». Маркус хочет продолжить карьеру в клубе, из-за чего отверг ряд предложений от других команд.

Позже информацию подтвердил BBC.

Между тем, другие источники сообщают, что «МЮ» ведет переговоры об уходе Рэшфорда в аренду. Есть три претендента: «Боруссия Дортмунд», «Барселона» и «Ювентус».

Также не исключается, что Рэшфорд выйдет на поле в четверг, когда «МЮ» сыграет против «Рейнджерс».

Есть информация, что Маркус тренировался в Каррингтоне в воскресенье, наняв частного тренера.