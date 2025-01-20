🟡 Ричардс считает, что Анри – самый главный неудачник «Золотого мяча». А знаете, за кого обидно Зидану? 😯

Недавно экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поднял вечный вопрос: Кого незаслуженно обделили «Золотым мячом»?

«Анри в 2003-м. В том сезоне, у него было 32 гола и 28 результативных передач. Недвед, взявший приз, имел лишь 14 голов и 17 передач», – считает Майка.

Анри, присутствовавший при словах Ричардса, отреагировал: «Слушай, нет смысла спорить о мнениях. Журналисты голосуют и выбирают того, кто им больше нравится».

А давайте еще вспомним мнение Зинедина Зидана:

«Сложный вопрос. Если вы любите футбол, то вам сложно видеть, как Иньеста завершает карьеру. Я не считаю его игроком «Барселоны». Вижу в нем просто футболиста.

Я сталкивался с ним два или три раза. Это очаровательный и очень сдержанный человек. Мне нравятся игроки, которые могут делать все на поле, но так спокойны в жизни.

У меня есть только хорошие слова и восхищение его футболом.

Мы говорим о ком-то, кто заставил всех мечтать, и он заслужил «Золотой мяч», особенно в год, когда Испания выиграла чемпионат мира. Тогда было ясно, что он это заслужил».

Напомним, «Золотой мяч» в 2010-м выиграл Лионель Месси. Иньеста занял второе место, получив 17,36% голосов.

Реакция Андреса была бесподобна: «Образ Хави, Лео и меня на подиуме важнее, чем приз. Три игрока из Ла Масии на подиуме – лучшая награда».