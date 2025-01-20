Симеоне ответил Анчелотти и Себальосу. Тренер «Атлетико» вспомнил их слова восьмилетней давности и указал на нестыковки

Словесная борьба между главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне с одной стороны, коучем «Мадрида» Карло Анчелотти и хавбеком Дани Себальосом с другой, вышла на новый уровень. Начиналось все как классическая пикировка, но есть ощущение, что аргентинец в ней вышел победителем.

Предыстория

Симеоне : «Я не смотрел вчерашний матч, но мне сказали, что были такие эпизоды, которые случаются уже сто лет. Я не знаю, чему люди удивляются».

Анчелотти : «Это вещи, которые говорят для публики. Весь футбольный мир знает, что представляет собой «Реал» за 125 лет истории. Я полагаю, что это заноза для них».

Себальос: «Я думаю, что Чоло до сих пор не смирился с двумя финалами, которые он проиграл «Мадриду».

Чоло наносит ответный удар

«Я никогда не высказываю мнения о том, что говорят мои коллеги. Я обращаюсь к памяти. Если оглянуться назад и вспомнить тот матч против «Баварии», эти заявления [Анчелотти] были следствием того, что произошло на поле, а не игрой на публику.

И Себальос такой же: он сделал такое же заявление, когда был в «Бетисе». У них все хорошо, они отличная команда... Но когда они были в других клубах, они рассуждали иначе», – заявил главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

О чем он говорит?

В 2017 году Карло Анчелотти работал в «Баварии» и после очного матча Лиги чемпионов против «Мадрида» у него возникли вопросы к судейству. «То, что произошло на «Бернабеу», это несправедливость и мир это видел».

В том же сезоне Дани Себальос был игроком «Бетиса». Его команда проиграла «сливочным», после чего хавбек вышел к прессе и сказал следующее: «То, что судьи совершают ошибки, отдавая предпочтение одной и той же стороне... это утомительно».

Но теперь оба в «Мадриде», поэтому ветер задул в другую сторону?