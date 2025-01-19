🎥 Симеоне намекнул над подсуживание «Мадриду». Себальос назвал причину такого поведения тренера 🤪

После матча Кубка Испании, в котором «Мадрид» разгромил «Сельту» со счетом 5:2, главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне спросили о спорных судейских решениях.

«Я не смотрел вчерашний матч, но мне сказали, что были такие эпизоды, которые случаются уже сто лет. Я не знаю, чему люди удивляются».

Ответ не заставил себя долго ждать: клубное ТВ «Мадрида» сделало подборку судейских ошибок в матчах «Атлетико», а Анчелотти назвал слова Симеоне «высказываниями на публику».

Последнее слово осталось за хавбеком «сливочных» Дани Себальосом. Он приготовил еще одну версию, почему Диего так сказал.

«Я думаю, что Чоло до сих пор не смирился с двумя финалами, которые он проиграл «Мадриду», но у него есть свое мнение. Мы должны продолжать работать и продолжать в том же духе, чтобы побеждать и наслаждаться победой».

А вам какое мнение ближе?