Лига чемпионов возвращается❤️‍🔥: «Ливерпуль» примет «Лилль», а на трибунах соберутся самые преданные болельщицы футболистов

Завтра состоятся первые матчи Лиги чемпионов в 2025 году. Лидер турнир «Ливерпуль» примет французский «Лилль», занимающий на данный момент восьмую строчку на общем этапе.

Во время этого ответственного матча игроков обеих команд будут поддерживать их самые преданные болельщицы. Давайте познакомимся с ними поближе.

Наталия поддерживает голкипера «Ливерпуля» Алиссона.

За защитника «Лилля» Исмаили болеет супруга Иса.

За лидера «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка переживает его жена Рике.

Полузащитника «Лилля» Андре Гомеша поддержит супруга Лиза.

За звезду «Ливерпуля» Трента Александра-Арнолда будет болеть его новая девушка — Эстель.

А за полузащитника «Лилля» Хаукона Харальдссона болеет его девушка Ведис.

Нападающего «Ливерпуля» Доминика Собослаи поддержит невеста Борка.