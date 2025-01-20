Организаторы престижной премии в Эр-Рияде отправили Джорджине ОСОБОЕ предупреждение: в итоге невеста Криштиану не пришла на церемонию😳

Стала известна причина отсутствия Джорджины Родригес на церемонии вручения премии Joy Awards.

В выходные в Эр-Рияде состоялась премия Joy Awards — одна из самых значимых церемоний награждения на Ближнем Востоке. В этом году мероприятие собрало множество известных гостей, но вечной невесты Криштиану Роналду среди них не было.

Сообщается, руководство церемонии заранее предупредило участников о дресс-коде, и, судя по всему, Джорджина решила воздержаться от участия из-за жестких ограничений.

По сообщениям из Саудовской Аравии, Джорджине специально отправили напоминание о дресс-коде после того, как ее спорный прозрачный наряд на фестивале на Красном море в прошлом месяце вызвал настоящий переполох. Организаторы дали ей понять, что они не приветствуют слишком откровенные наряды.