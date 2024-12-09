«Надеюсь, что «Аль-Наср» подарит ей штаны».🤯 Джорджина появилась на кинофестивале в Джедде в прозрачном платье – в Саудовской Аравии выбор наряда не оценили
Джорджина Родригес появилась в изумрудном платье от Alaïa на церемонии открытия Международного кинофестиваля Red Sea 2024 в Джедде, Саудовская Аравия.
Вечная невеста Криштиану Роналду выбрала прозрачное изумрудное платье, усыпанное стразами с длинными рукавами, украшенное присборенной тканью на бедрах.
Платье подчеркнуло фигуру девушки, однако в социальных сетях выбор наряда был воспринят негативно.
💭«Давайте признаем, что она явно не уважает религию, культуру и обычаи народа страны, в которой живет».
💭«Как можно ходить таким образом в Саудовской Аравии?».
💭«Полное отсутствие вкуса».
💭«Дешевка».
💭«Это очень вульгарно - тело красивое, но выглядит пошло».
💭«Неуважение ко всем мусульманам».
💭«Она совершенно не прилагает усилий, хотя не первый день живет в этой стране».
💭«Надеюсь, что «Аль-Наср» подарит ей штаны».
💭«Несмотря на все деньги Криштиану, купить себе элегантность и стиль она так и не смогла».