«Надеюсь, что «Аль-Наср» подарит ей штаны».🤯 Джорджина появилась на кинофестивале в Джедде в прозрачном платье – в Саудовской Аравии выбор наряда не оценили

Джорджина Родригес появилась в изумрудном платье от Alaïa на церемонии открытия Международного кинофестиваля Red Sea 2024 в Джедде, Саудовская Аравия.

Вечная невеста Криштиану Роналду выбрала прозрачное изумрудное платье, усыпанное стразами с длинными рукавами, украшенное присборенной тканью на бедрах.

Платье подчеркнуло фигуру девушки, однако в социальных сетях выбор наряда был воспринят негативно.

💭«Давайте признаем, что она явно не уважает религию, культуру и обычаи народа страны, в которой живет».

💭«Как можно ходить таким образом в Саудовской Аравии?».

💭«Полное отсутствие вкуса».

💭«Дешевка».

💭«Это очень вульгарно - тело красивое, но выглядит пошло».

💭«Неуважение ко всем мусульманам».

💭«Она совершенно не прилагает усилий, хотя не первый день живет в этой стране».

💭«Надеюсь, что «Аль-Наср» подарит ей штаны».

💭«Несмотря на все деньги Криштиану, купить себе элегантность и стиль она так и не смогла».