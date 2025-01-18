Дуайт Йорк считает, что на подписание Беллингема нужно €180 млн. А у «МЮ» вообще нет шансов 😨
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что у «Манчестер Юнайтед» нет шансов подписать Джуда Беллингема.
«Вам пришлось бы разориться, чтобы подписать контракт с одним из лучшим игроков «Реала».
Джуд Беллингем был бы идеальным усилением, но он обошелся бы в 180 миллионов евро. И я уверен, что он хочет остаться в Мадрид еще на несколько лет.
Но, между тем, Беллингем никогда не будет самым важным игроком «Реала». Впереди Винисиус и Мбаппе. Думаю, что Джуд – третий по значимости», – считает Йорк.
Может Дуайт и прав, но у фанатов «МЮ» другое мнение.
💭 «Джуд переоценен».
💭 «Никто даже 40 миллионов не заплатит за него».
💭 «Это не случится никогда».
💭 «Джуд обошелся бы в 500 миллионов по нынешним меркам».
💭 «Зачем он нужен? Чтобы обыгрывать «Хетафе»?
💭 «Таких футболистов полно в середине таблицы АПЛ».
А нужен Беллингем в «МЮ»?