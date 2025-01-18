Дуайт Йорк считает, что на подписание Беллингема нужно €180 млн. А у «МЮ» вообще нет шансов 😨

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк считает, что у «Манчестер Юнайтед» нет шансов подписать Джуда Беллингема.

«Вам пришлось бы разориться, чтобы подписать контракт с одним из лучшим игроков «Реала».

Джуд Беллингем был бы идеальным усилением, но он обошелся бы в 180 миллионов евро. И я уверен, что он хочет остаться в Мадрид еще на несколько лет.

Но, между тем, Беллингем никогда не будет самым важным игроком «Реала». Впереди Винисиус и Мбаппе. Думаю, что Джуд – третий по значимости», – считает Йорк.

Может Дуайт и прав, но у фанатов «МЮ» другое мнение.

💭 «Джуд переоценен».

💭 «Никто даже 40 миллионов не заплатит за него».

💭 «Это не случится никогда».

💭 «Джуд обошелся бы в 500 миллионов по нынешним меркам».

💭 «Зачем он нужен? Чтобы обыгрывать «Хетафе»?

💭 «Таких футболистов полно в середине таблицы АПЛ».

А нужен Беллингем в «МЮ»?