Деулофеу не играет два года и остался без клуба. Его травма выходит за рамки привычной биологии

Воспитанник «Барселоны» Жерар Деулофеу остался без клуба, так как «Удинезе» расторг с ним контракт. Два года назад в игре против «Наполи» форвард получил разрыв крестообразной связки и с тех пор пытался вернуться на поле.

«Два года назад (в ноябре 2022-го) в матче с «Наполи» я порвал крестообразную связку. Но я восстановился и даже смог сыграть против «Сампдории», несмотря на травму. Плохие новости поступили после той игры, когда я понял, что потребуется операция. После нее в хрящ попала инфекция».

«Это тяжело пережить, потому что кости трутся друг о друга, и это выходит за рамки обычной травмы. Я уже два года борюсь с тем, что выходит за пределы рамок биологии».

«Сейчас я чувствую себя лучше, чем несколько месяцев назад, но посмотрим, что будет дальше. У меня всегда были прекрасные отношения с «Удинезе», и для меня очень много значит то, что они поддерживали и ждали меня. Если я когда-нибудь и вернусь в футбол, то только в этой майке, за все то, что клуб и его болельщики сделали для меня. Мы договорились расторгнуть контракт, но отношения и поддержка были особенными».

В сентябре 2024-го казалось, что Деулофеу может вернуться на поле. Он тренировался и даже забил на тренировке красивый гол . Оказалось, что травма не позволит ему быть прежним.