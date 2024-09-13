Возвращение Жерара Деулофеу: 600 дней в тени и шикарный гол на тренировке!

Форвард «Удинезе» Жерар Деулофеу последний раз выходил на поле в официальном матче 12 января 2023 года против «Сампдории» − 600 дней назад. С тех пор испанец исчез с радаров.

Как стало известно в феврале, у форварда была серьезная травма колена. Операция ему не помогла и Жерар продолжал испытывать сильную боль. Ни о каком футболе речи не шло, ведь он мог даже завершить карьеру.

Тем временем у Деулофеу все еще есть действующий контракт с «Удинезе» − аж до 2026 года. Похоже, что «фриулийцы» верят в возвращение испанца, а сам он уже участвует в двухсторонних матчах.

На одной из последних тренировок Жерар забил шикарный мяч, который нелегко повторить даже в тепличных условиях за пределами матча. Просто посмотрите, как он это сделал.

Есть надежда, что в скором времени Жерар Деулофеу снова наденет игровую футболку и порадует болельщиков игрой.

«Барселона», «Эвертон» и другие клубы пишут слова поддержки Деулофеу. Что с ним случилось и куда он пропал?