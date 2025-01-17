Третий не лишний? Бальде подает в суд на Икарди и Ванду
Мыльная опера с разводом Ванды Нары и Мауро Икарди набирает обороты: по сообщениям СМИ в новых сериях появится новый герой!
Кейта Бальде, бывший партнер Мауро по «Интеру», решил подать в суд на неугомонную пару после романтического скандала, потрясшего социальные сети.
По информации итальянской прессы, сенегальский футболист подал иск в итальянский суд. Бальде утверждает, что стал жертвой преследований и требует компенсации ущерба.
Журналист Хуан Этчегоен, сообщивший эту новость, пояснил: «Эта судебная презентация недавно была зарегистрирована в Милане, и у меня есть эксклюзивная информация об этом деле».
«Жалоба Балде основана на обвинениях в постоянных домогательствах и нанесении личного вреда. Эту информацию мне подтвердила Симона Гуатьери, бывшая партнерша Кейты», — сказал он.
«Кейта уже установил конкретную сумму, которую он потребует в качестве экономической компенсации за понесенный ущерб. Кейта понимает, что весь этот скандал играет против него. Он профессиональный спортсмен и не хочет быть вовлеченным в этот медийный конфликт. Он считает, что Икарди и Ванда используют случившееся, чтобы навредить его имиджу».
«Сумма, которую Кейта запросил у итальянского правосудия в своем иске против Ванды и Мауро, имеет, по крайней мере, шесть нулей».
Напомним, что связь между Кейтой Бальде, Вандой Нара и Мауро Икарди возникла много лет назад. Сообщалось, что сенегальский футболист якобы имел отношения с женой своего бывшего товарища по команде, что вызвало напряженность между Икарди и бизнесвумен. Хотя позже Ванда пояснила, что роман имел место быть, когда она в очередной раз рассталась с Икарди.