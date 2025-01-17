Соперник «Реала» в 1/4 Кубка Короля будет известен в понедельник: смотрим, потенциальные противостояния

«Реал Мадрид» не без труда обыграл «Сельту» в 1/8 финала Кубка Короля. Килиан Мбаппе открыл счет на 37-й минуте. Винисиус отличился на 48-й. Но Жонатан Бамба забил на 83-й после ошибки Эдуардо Камавинга. Маркос Алонсо на 91-й реализовал пенальти.

Основное время матча завершилось вничью.

Эндрик на 108-й сделал счет 3:2 в пользу «Реала». Феде Вальверде забил на 112-й. Эндрик на 119-й стал автором дубля, отправив мяч в ворота пяткой.

Таким образом команда Карло Анчелотти продолжит борьбу в Кубке Короля. Следующего соперника «сливочных» в ближайший понедельник определит жеребьевка. «Реал» может сыграть против «Атлктико», «Барселоны», «Хетафе», «Леганеса», «Осасуны», «Реал Сосьедад» и «Валенсии».