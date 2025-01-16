Кунде в Кубке Испании залез в небольшой офсайд. После игры француз сделал забавное предложение Adidas

В 1/8 финала Кубка Испании «Барселоне» попался «Бетис» и команда Флика не оставила шансов сопернику − 5:1. Счет мог бы быть еще крупнее, если бы не система VAR.

В одном из моментов защитник «Барселоны» Жюль Кунде откликнулся на передачу Ламина Ямаля и забил гол. Однако система зафиксировала офсайд. Повтор показал, что он действительно был, но микроскопический – последнего защитника «Бетиса» опередил край носка бутсы француза.

После игры находчивый Кунде вышел в соцсети и сразу же обратился к своему техническому спонсору − компании Adidas.

«Возможно, нам стоит изменить форму моих бутс», − написал он и приложил фото.

А спустя некоторое время сделал еще один пост. Неужели заменили?