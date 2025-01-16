«Мы могли забить и 10 голов». Деклан Райс уничтожил «Тоттенхэм» в интервью после лондонского дерби

В лондонском дерби «Арсенал» оказался сильнее «Тоттенхэма» (2:1). Казалось бы, что счет не разгромный, но звезда канониров Деклан Райс уверен, что его команда мог забить намного больше.

Выступая после матча, полузащитник заявил TNT Sports, что «шпорам» повезло отделаться разницей в один гол.

«Нам не повезло, что мы не забили 10, вот что я чувствую. Нам не нужна дополнительная мотивация во время матчей со «шпорами», если вы не мотивированы, вам не следует играть в футбол. Сегодняшний вечер значил больше, чем что-либо. Мы доминировали с первой минуты, наши парни хотели большего. Во втором тайме в игре были разрывы, и соперник мог забить пару мячей, ну а мы – пять-шесть, и это расстраивает. Но главное – мы взяли три очка», — заявил Райс.

«Арсенал» действительно доминировал от начала до конца, нанес 14 ударов по воротам по сравнению с 10 ударами «Шпор». У «канониров» было четыре удара в створ ворот, в то время как у гостей только два.

Подопечные Артеты также владели мячом большую часть времени: 54% по сравнению с 46% у «Шпор».