Витор Роке разводится с женой: их брак просуществовал меньше года💔

Витор Роке разводится с женой: слухи о проблемах в семье футболиста появились еще в декабре, но сейчас поступило официальное подтверждение. Даяна Линс, супруга Роке, в эксклюзивном интервью для бразильского Leo Dias, выразила сожаление по поводу своего союза с игроком «Бетиса».

«Я намерена развестись, мы уже начали переговоры, к сожалению, брак не удался, сейчас мы договариваемся о возвращении в Бразилию, но, как многие знают, у меня есть собака, а оформление документов — дело непростое и занимает некоторое время, есть еще несколько нерешенных вопросов в Испании, в том числе финансовый вопрос. Я хочу вернуться в Бразилию как можно скорее, но эти вопросы все еще держат меня здесь», — заявила девушка.

Инфлюенсер также рассказала, что она даже пострадала от несчастного случая дома в Испании и не получила никакой поддержки от Витора Роке.

«Однажды у меня случился несчастный случай дома, я отправила сообщение в групповой чат, а Витор даже не связался со мной и не оказал помощь, иногда я оставалась одна дома в ожидании его возвращения, просила о простых повседневных вещах, но ответа не было», — объяснила она.

Мало того, Диана добавила, что футболист уехал с родителями в другую страну на Рождество, а ее даже не предупредил.

«25 декабря Витор и его родители уехали и даже не сказали мне, и есть другие ситуации, которые были еще тяжелее, но это еще одна тема, с которой я пока не готова разбираться».

Напомним, что Витор Роке женился на Даяне Линс перед переходом в «Барселону» в 18 лет. Его брак с 24-летней Дайаной продержался меньше года.